Volvo вытеснит все другие каршеринг-сервисы в России

Первые каршеринг-сервисы в России появились еще в 2013 году, когда протестировать эту услугу решили в Москве и Санкт-Петербурге. В северной столице дело не пошло — компания Street Car, предоставлявшая услуги поминутной аренды, понесла большие убытки и была вынуждена прекратить деятельность. В Москве спрос оказался повыше, бизнес начал развиваться, и на данный момент уже 5 компаний готовы предоставить машину на краткосрочный прокат: «Делимобиль», «YouDrive», «Anytime», «Car5» и «BelkaCar». Власти города, преследуя свои собственные цели, утверждают, что каршеринг — это панацея от высоких затрат на содержание личной машины. Пользователи действительно получают некие бонусы в виде бесплатной парковки в центре Москвы, ОСАГО, круглосуточного технического обслуживания арендной машины и даже бензина. Все это, разумеется, звучит очень сладко, но у каршеринга достаточно много острых подводных камней — этот вопрос «АвтоВзгляд» подробно рассмотрел ранее.

С 1998 года Volvo управляет компанией Sunfleet, которая, к слову, одной из первых взялась за реализацию проекта «каршеринг». Сообщается, что именно на базе Sunfleet будет создано новое подразделение. Не исключено, что через некоторое время шведский проект составит конкуренцию и нашим столичным организациям, предоставляющим аналогичные услуги.

Более подробная информация относительно новых услуг каршеринга от «Вольво» будет представлена в ближайшее время. Пока известно, что директорское кресло займет Бодил Эриксон — нынешний вице-президент по продукции, маркетингу и коммуникациям Volvo Car USA. Как рассказывают представители компании, ключевыми аспектами при разработке сервиса являются простота пользования, удобство и персонализированный подход к каждому клиенту.