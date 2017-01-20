Гонщицу на Gelandewagen лишат «прав» по состоянию здоровья

Стало известно, что в Савеловский суд столицы поступило исковое заявление от от одноименной межрайонной прокуратуры о прекращении действия права стритрейсерши Мары Багдасарян на управление транспортными средствами. Мары Багдасарян прославилась участием весной прошлого года в «гонке на Gelandewagen», принадлежащем сыну вице-президента «ЛУКОЙЛ» Руслану Шамсуарову. Впоследствии девушка публично обвинила неких высокопоставленных офицеров полиции в вымогательстве $ 500 000 за то, чтобы скандал был замят.

Вскоре после того выступления в соц-сетях Мару Багдасарян задержали и доставили в суд за систематические нарушения ПДД и неоплату штрафов. В конце концов ее приговорили, в общей сложности к 595 часам обязательных работ, административным штрафам в 183 000 рублей, а также арестам — последовательно на 10 и 14. А недавно — еще на 15 суток, за прогулы обязательных работ. Когда выяснилось, что Мару Багдасарян должна будет отработать заслуженное в качестве дворника, адвокат девушки заявила в суде, что та не может трудиться на открытом воздухе.