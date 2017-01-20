Гонщицу на Gelandewagen лишат «прав» по состоянию здоровья

Прокуратура в судебном порядке намерена лишить водительского удостоверения «гонщицу на Gelandewagen» Мару Багдасарян. Власти считают, что водить машину ей не позволяет состояние здоровья.

Максим Строкер

Стало известно, что в Савеловский суд столицы поступило исковое заявление от от одноименной межрайонной прокуратуры о прекращении действия права стритрейсерши Мары Багдасарян на управление транспортными средствами. Мары Багдасарян прославилась участием весной прошлого года в «гонке на Gelandewagen», принадлежащем сыну вице-президента «ЛУКОЙЛ» Руслану Шамсуарову. Впоследствии девушка публично обвинила неких высокопоставленных офицеров полиции в вымогательстве $ 500 000 за то, чтобы скандал был замят.

Вскоре после того выступления в соц-сетях Мару Багдасарян задержали и доставили в суд за систематические нарушения ПДД и неоплату штрафов. В конце концов ее приговорили, в общей сложности к 595 часам обязательных работ, административным штрафам в 183 000 рублей, а также арестам — последовательно на 10 и 14. А недавно — еще на 15 суток, за прогулы обязательных работ. Когда выяснилось, что Мару Багдасарян должна будет отработать заслуженное в качестве дворника, адвокат девушки заявила в суде, что та не может трудиться на открытом воздухе.

Поскольку страдает сахарным диабетом, пороком сердца, бронхиальной астмой, а также последствиями кровоизлияния в мозг, травмы позвоночника, ушиба легких и перелома правой половины грудной клетки после аварии на Кутузовском проспекте, случившейся несколько лет назад. Суд перевел Мару на работу в помещение. Однако прокуратура проверила то заявление адвоката и обнаружила существование для Багдасарян «медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами».

Возможно, прокуратура «зацепилась» за сахарный диабет стритрейсерши. При запущенных его формах, когда человек может внезапно «отключиться», за руль садиться не стоит. Хотя, возможно, что речь идет и о последствиях той самой аварии на Кутузовском. Если ее, проблемы в тазобедренной области сопряжены, например, с выпадением матки, то за руль ей точно могут перекрыть путь. Надо сказать, что у российских правоохранителей уже давно есть возможность аннулировать права через суд по медицинским показаниям.

Заметим, что еще с 2011 году в стране началась массовая компания, инициированная Генпрокуратурой РФ, по выявлению среди обладателей водительских прав состоящих на учете в наркологических и психиатрических диспансерах и имеющих диагноз «наркотическая и алкогольная зависимость». В результате с 2011 по 2015 годы по искам прокуроров суды лишили водительских удостоверений свыше 55 000 граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией. При этом, отмечают правозащитники, прокурорские нередко пытаются лишить граждан права управлять транспортным средством лишь потому, что человек когда-либо обращался за консультацией и лечением к психиатру или наркологу.

При этом отсутствие федеральной базы данных позволяет, например, наркоману зарегестрироваться перед получением справки в другом регионе и благополучно обследование пройти. Кроме того, водителю, не работающему по найму, медсправку надо получать лишь раз в десять лет при обмене в/у, совершенно неясно, как определить, сумел ли он в течение этого времени «подцепить» болезнь, при которой противопоказано управление автомобилем или нет. Подобных автолюбителей можно, по большому счету, выловить только при совершении им резонансных проступков подобно тем, за которые сегодня наказывают Мару Багдасарян.

штрафы, суд, ПДД, КоАП, ГИБДД
20 января 2017
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