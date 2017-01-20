Зрителя на ралли Монте-Карло сбили насмерть во время гонки

Инцидент произошел, когда спорткар экипажа Хайдена Паддона занесло на повороте — автомобиль вылетел с трассы и протаранил топлу болельщиков. Пилот и штурман отделались ушибами, а вот один из зрителей потерял сознание из-за серьезных трамв. Он был оперативно доставлен в ближайший госпиталь на вертолете, но спасти его жизнь врачам не удалось. Пилот выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного в социальной сети Twitter.

Напомним, что это уже не первый случай трагической смерти зрителей на автомобильных гонках. Несколько месяцев назад подобный инцидент произошел на Ралли Легенд в Сан-Марино, где за пределы трека вылетел автомобиль Renault. Спорткар сбил нескольких болельщиков, один из которых скончался.