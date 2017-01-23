В Магадане введены талоны на бензин

В сообщении также говорится, что дефицита остальных видов нефтепродуктов на территории Магаданской области не наблюдается — их запасов достаточно для удовлетворения потребностей автолюбителей.

Впрочем, правительство региона держит под особым контролем вопрос стоимости нефтепродуктов. На сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо остаются на следующем уровне: АИ-98 — 52,20 руб./л, АИ-95 — 47,27 руб./л, АИ-92 — 45,03 руб./л, дизельное топливо — 45,80 руб./л.

О том, что делать, если автомобиль был заправлен некачественным бензином — можно также прочитать на нашем портале.