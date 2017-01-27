Почему горят внедорожники UAZ Patriot

Способность UAZ Patriot к самовоспламенению горячо обсуждается владельцами этих внедорожников едва ли не на всех профильных интернет-форумах. Да что там говорить, один из известных блогеров лично столкнулся с проблемой утечки бензина из топливного бака — тестовый автомобиль от греха подальше был тут же отправлен на эвакуаторе обратно в пресс-парк. Мы в свое время тоже хлебнули горя с «Патриотом», взятым на редакционные испытания: он то пугал посторонними механическими звуками, то нагонял жути характерным запахом гари.

Весьма любопытно, что после рестайлинга вместо привычных двух бензобаков на автомобиле остался лишь один — причем, как жалуются владельцы, его подвесили под рамой, уменьшив столь важный для внедорожника угол рампы. В результате при переезде через очередной, далеко не самый опасный бугор, есть риск пробить бак. Раньше нижней точкой авто были картеры, а расстояние от земли до жизненно важных узлов составляло 40 см. Теперь же резервуар для топлива оказался всего в 25 см от поверхности земли. В свете этого, съезжающие на бездорожье «уазоводы» должны быть поистине отчаянными и бесстрашными людьми.