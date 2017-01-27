Почему горят внедорожники UAZ Patriot

Фото и видео: АвтоВзгляд
В последнее время стала появляться информация о случаях возгорания флагманских внедорожников Ульяновского автозавода, однако производителя это нисколько не тревожит. Более того, в компании считают, что «Патриоты» горят вследствие неправильной эксплуатации. Впрочем, с этим можно поспорить.

Вячеслав Василенко

Способность UAZ Patriot к самовоспламенению горячо обсуждается владельцами этих внедорожников едва ли не на всех профильных интернет-форумах. Да что там говорить, один из известных блогеров лично столкнулся с проблемой утечки бензина из топливного бака — тестовый автомобиль от греха подальше был тут же отправлен на эвакуаторе обратно в пресс-парк. Мы в свое время тоже хлебнули горя с «Патриотом», взятым на редакционные испытания: он то пугал посторонними механическими звуками, то нагонял жути характерным запахом гари.

Весьма любопытно, что после рестайлинга вместо привычных двух бензобаков на автомобиле остался лишь один — причем, как жалуются владельцы, его подвесили под рамой, уменьшив столь важный для внедорожника угол рампы. В результате при переезде через очередной, далеко не самый опасный бугор, есть риск пробить бак. Раньше нижней точкой авто были картеры, а расстояние от земли до жизненно важных узлов составляло 40 см. Теперь же резервуар для топлива оказался всего в 25 см от поверхности земли. В свете этого, съезжающие на бездорожье «уазоводы» должны быть поистине отчаянными и бесстрашными людьми.

Отправляясь в поездку, до конечного пункта рискуют добраться далеко не все. Нет, слава Богу, никто пока не пострадал, но вот сами машины порой не только способность ехать теряли, но и бренное существование свое заканчивали.

Об одном из таких случаев порталу «АвтоВзгляд» рассказал теперь уже бывший владелец UAZ Patriot Алексей. По его словам, внедорожник двух лет от роду, слегка забуксовав на черноземье, сначала задымился, а затем почти сразу же вспыхнул ярким пламенем. Попытки потушить вырывавшийся из-под днища огонь с помощью штатных средств успехом не увенчались — за 10 минут машина выгорела полностью. Хозяин авто обратился в полицию и в МЧС, которые прибыли по вызову — обратите внимание! — только через два дня.

В дилерском центре «Техинком-Авто», где был куплен злополучный «Патриот», Алексею заявили, что для принятия объективного решения по данному факту потребуется экспертиза. Нет проблем — владелец безвременно погибшего авто заказал независимую экспертизу, пригласив телеграммой к участию в ней представителя автосалона, который сие мероприятие ожидаемо проигнорировал.

Между тем, результаты исследования показали, что «причиной возгорания стала разгерметизация топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя, что относится к производственным недостаткам».

В соответствии с п. 1 ст.21 закона «О защите прав потребителей», обладатель обугленного каркаса марки «УАЗ» отправил дилеру претензию с требованием заменить гарантийный автомобиль на новый, но ответа так и не получил.

Тогда Алексей обратился в представительство UAZ Sollers, после чего производитель тут же инициировал еще одну независимую экспертизу, на основании выводов которой отказал в удовлетворении претензии. Ибо заключение гласило: «Причиной возгорания является попадание трансмиссионного масла на разогретую трубу глушителя вследствие разгерметизации полости раздаточной трансмиссии. Разбрызгиванию масла способствовало вращение деталей карданной передачи в момент буксования транспортного средства… и никаких недостатков производственного характера в автомобиле выявлено не было».

Что примечательно, УАЗ не только отказался заменить клиенту машину, но еще и подал на него в суд с требованием возместить финансовые издержки на проведение экспертизы.

Портал «АвтоВзгляд» попросил прокомментировать ситуацию официальных представителей завода-изготовителя. Ответ пришел довольно оперативно. Из него следует, что UAZ не доверяет квалификации, а значит и выводам эксперта, проводившего исследование по просьбе пострадавшего автовладельца. И наоборот — полностью удовлетворен подготовкой и опытом работы специалистов, делавших вторую экспертизу. А они считают, что машина сгорела из-за неправильной эксплуатации. У бывшего «уазовладельца», понятное дело, диаметрально противоположный взгляд на всю эту экспертную катавасию.

Таким образом, налицо классический конфликт потребителя и изготовителя, в котором теперь будет разбираться суд — слушание по делу состоится в марте. Фемида, скорее всего, назначит собственную экспертизу, по итогам которой и вынесет окончательный вердикт. Сайт «АвтоВзгляд» будет следить за развитием событий.

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27 января 2017
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