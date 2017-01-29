В Краснодаре приговорили водителя, угрожавшего ученице членом

В Краснодаре суд признал виновным в угрозе убийством местного жителя Артема Дубовку, 34-летнего директор кальянного клуба, который летом этого года устроил дорожную «разборку» с находившимися в салоне учебной машины людьми. Напомним, что инцидент произошел на Минской улице в Краснодаре в июне 2016 года. Тогда «кальянщика», управлявшего Land Rover Discovery, что женщина за рулем учебной Daewoo Nexia ехала слишком медленно и не пропустила его машину. Дубровка обогнал авто с ученицей за рулем, заблокировал и, выскочив из своего внедорожника с ножом стал требовать, чтобы она с инструктором немедленно вышли к нему на разборки. Те, разумеется, не решились связываться с вооруженным неадекватом и остались в салоне, заблокировав двери.

Разочарованный таким поведением жертв «бабуин» вывалил из штанов свой детородный орган и, размахивая им, разразился серией угроз. К его несчастью, в машине его оппонентов был установлен видеорегистратор и кадры с вооруженным здоровенным ножом мужиком в майке, размахивающим членом перед объективом камеры, облетели российский интернет. Популярность в сети привела к достаточно быстрой идентификации и задержанию дебошира, который и в суде отрицал свою причастность к произошедшему. Как бы то ни было, но его приговорили к 400 часам обязательных работ за угрозу убийством.