Берегитесь женщин: на этой неделе особую опасность на дороге представляют автоледи

30 января, понедельник — концентрация внимания у водителей очень высокая, ожидается снижение уровня аварийности на дорогах. День хорош как для покупок, так и для продаж. Сегодня вы точно будете знать, что вы хотите.

31 января, вторник — сегодня можно ожидать гармонии и взаимопонимания между всеми участниками дорожного движения и, как следствие, снижения числа ДТП.

1 февраля, среда — возможен рост числа аварий по сравнению с первыми двумя днями недели, особенно это касается женщин за рулем. Сегодня проявите к автоледи максимальное снисхождение — и, возможно, аварий на дорогах случится меньше.

2 февраля, четверг — отличный день для приобретения автомобилей и аксессуаров к ним.

3 февраля, пятница — день подстегивает к резким маневрам на дороге. Если вы сами лихой водитель, подумайте о других — все-таки большинство людей не так молниеносны и решительны, как вы.

4 февраля, суббота — соблюдайте ПДД, пристегивайтесь сами и обязательно пристегивайте детей, не превышайте скорость, не совершайте опасных маневров — это несложные рекомендации помогут избежать роста числа происшествий на дороге.

5 февраля, воскресенье — возможен всплеск аварийности и в особенности рост числа жертв ДТП. Старайтесь вообще не отвлекаться от дороги.