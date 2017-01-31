Врача «скорой» выбросило из машины в ДТП под Ярославлем

В интернете появился видеоролик, на котором запечатлено страшное дорожно-транспортное проишествие с участием автомобиля «Скорой помощи». Авария произошла в городе Рыбинск Ярославской области.

Виктория Базылева

Неприятности, в последнее время преследующие машины «Скорой помощи» и их бригады продолжаются. Только теперь к непропуску «неотложек» быдловатыми автовладельцами и избиению врачей совершенно потерявшими «башню» неадекватами добавляются доморощенные шумахеры. Так, на ставшей достоянием широкой общественности записи с автомобильного видеорегистратора отчетливо видно, как в «скорую», проезжавшую перекресток со включенными проблесковыми маячками, врезается иномарка.

Судя по всему, ее водитель и явно превышал скорость, и просто был крайне невнимателен. За что, учитывая последние события вокруг медицинских машин, будет, скорее всего, наказан по полной программе.

При этом, как всегда, поражает поведение свидетелей несчастья. Один из них, даже не пытаясь узнать, не нужна ли кому из эскулапов помощь, немедленно уезжает с места ЧП. Другой останавливается, но лишь для того, чтобы убрать с проезжей части некий отлетевший от «скорой» элемент — чтобы не мешал проезду. Равнодушие, граничащее с убийством…

Что же касается последствий ДТП, то они печальны: от мощного удара из «Скорой» выбросило водителя «неотложки» и специальное медицинское оборудование. В результате происшествия сотрудники медицинской службы, спешившей на вызов, получили травмы разной степени тяжести, а не пропустивший скорую водитель отделался переломом ноги. Но если выясниться, что кто-то из бригады получил повреждения средней тяжести, ему будет грозить и уголовное наказание.

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31 января 2017
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