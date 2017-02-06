В России запретят парковку вблизи розеток для электромобилей

Заместитель председателя комитета Вячеслав Лысаков предложил внести в ПДД и КоАП статью, подразумевающую денежное наказание за парковку на двух ближайших местах к розеткам для автомобилей на электротяге. Инициативу поддержали представители МОЭСК и Департанс Москвы. Они также отметили, что в настоящее время ведется разработка дорожных знаков и нанесение соответствующей разметки для водителей электромобилей.

Однако подобная забота законотворца о владельцах «зеленых» авто выглядит довольно странно если учесть, что интерес россиян к подобным транспортным средствам из-за их непрактичности и дороговизны активно стремится к нулю. Достаточно сказать, что в минувшем году владельцами экологически чистых легковых транспортных средств в нашей стране стали всего 83 человека. А общее число электрокаров в России не превышает и тысячи экземпляров.

Одним словом, иначе как очередным самопиаром предложение г-на Лысакова назвать сложно. А на фоне того, что в автомобильной жизни страны достаточно и более актуальных нерешенных проблем, оно выглядит просто издевательским.