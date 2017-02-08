Камера наблюдения запечатлела подготовку к подставному ДТП

Схема предельно банальная и заезженная, однако в этот раз жулики феерично провалились, потому что их манипуляции попали в зону обзора камеры областной системы безопасности, установленной на соседнем доме. Теперь за фальшивую аварию на «чертовом перекрестке» мошенникам грозит наказание, предусмотренное статьей 159.2 «Мошенничество при получении выплат». Напомним, согласно УК РФ, водители заплатят штраф в размере до 120 000 рублей либо отправятся на исправительные работы сроком до одного года. Эта статья также подразумевает ограничение свободы до двух лет, но вероятнее всего, незадачливые комбинаторы отделаются штрафом.