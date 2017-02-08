Камера наблюдения запечатлела подготовку к подставному ДТП

Инцидент произошел 6 февраля в подмосковном Серпухове. На записи отчетливо видно, как два автомобиля неспешно и очень осторожно «выстраивают» аварию, совершая различные маневры. Процессом руководит девушка, которая подсказывает, кому куда рулить. «Встретившись» на середине дороги, мошенники, соблюдая правила, достали из багажника знаки аварийной остановки и вызвали сотрудников ДПС.
В интернете набирает популярность видеоролик, на котором заснята деятельность двух «умных» водителей, решивших организовать подставную аварию, чтобы получить денежную компенсацию от страховой компании.
Схема предельно банальная и заезженная, однако в этот раз жулики феерично провалились, потому что их манипуляции попали в зону обзора камеры областной системы безопасности, установленной на соседнем доме. Теперь за фальшивую аварию на «чертовом перекрестке» мошенникам грозит наказание, предусмотренное статьей 159.2 «Мошенничество при получении выплат». Напомним, согласно УК РФ, водители заплатят штраф в размере до 120 000 рублей либо отправятся на исправительные работы сроком до одного года. Эта статья также подразумевает ограничение свободы до двух лет, но вероятнее всего, незадачливые комбинаторы отделаются штрафом.
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