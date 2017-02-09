Госдума запретит парковку на газонах и детских площадках

/sightline.wpengine.netdna-cdn.com/
Депутаты решили закрыть пробел в федеральном законодательстве, на данный момент позволяющий без каких-либо последствий для себя парковаться на газонах и детских площадках.

Максим Строкер

Комитет Госдумы по госустроительству рекомендовал к принятию в первом чтении поправку в КоАП, вводящую штрафные санкции от 1000 до 5000 рублей за проезд или стоянку транспортных средств на газонах и других озелененных территориях. На рассмотрение Госдумы законопроект был внесен заксобранием Свердловской области. А проблема эта нарисовалась перед отечественной административно-карательной системой осенью прошлого года, когда Верховный Суд фактически дезавуировал все региональные законы и статьи местных КоАПов, штрафующие за парковку на газонах.

Добился подобного вердикта Верховного Суда некий житель Белгорода — гражданин Ануприенко. Некоторое время назад его оштрафовали за парковку машины на газоне. Немного подумав, водитель обратился в местный суд с требованием признать недействующим подпункт 5 пункта 9 главы 3 Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород» N 720, в части слов «и автотранспорта». Он мотивировал свой иск тем, что запрет размещения транспорта на газонах, детских площадках, местах размещения бытовых отходов противоречит закону «О безопасности дорожного движения», ПДД и КоАП.

webecoist.momtastic.com

Местный суд, разумеется, отказал правдорубу. Но тот не успокоился и апеллировал к Верховному Суду. Высшая судебная инстанция России, изучив, жалобу, вынесла решение, что правила, требования и штрафы могут иметь место лишь в том случае, если не противоречат федеральным законодательным актам. Пункт 1 статьи 6 Закона «О безопасности дорожного движения», говорит, что установление единой системы правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения находятся в федеральном ведении.

Порядок размещения транспортных средств (остановки и стоянки) регламентирован разделами 12 и 17 ПДД, а ответственность за их нарушение прописана в статье 12.19 КоАП РФ, где ни слова не сказано ни про какие газоны и уж тем более детские площадки. То решение ВС, как оказалось, вполне применимо ко всем соответсвующим законам, кодексам, правилам и постановлениям, принятым региональными властями по всей России. Разумеется, такая перспектива не приглянулась региональным властям и они инициировали принятие соответствующей «заплатки» в федеральный КоАП.

парковка, штрафы, ПДД, госдума, КоАП
9 февраля 2017
511