Госдума запретит парковку на газонах и детских площадках

Комитет Госдумы по госустроительству рекомендовал к принятию в первом чтении поправку в КоАП, вводящую штрафные санкции от 1000 до 5000 рублей за проезд или стоянку транспортных средств на газонах и других озелененных территориях. На рассмотрение Госдумы законопроект был внесен заксобранием Свердловской области. А проблема эта нарисовалась перед отечественной административно-карательной системой осенью прошлого года, когда Верховный Суд фактически дезавуировал все региональные законы и статьи местных КоАПов, штрафующие за парковку на газонах.

Добился подобного вердикта Верховного Суда некий житель Белгорода — гражданин Ануприенко. Некоторое время назад его оштрафовали за парковку машины на газоне. Немного подумав, водитель обратился в местный суд с требованием признать недействующим подпункт 5 пункта 9 главы 3 Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород» N 720, в части слов «и автотранспорта». Он мотивировал свой иск тем, что запрет размещения транспорта на газонах, детских площадках, местах размещения бытовых отходов противоречит закону «О безопасности дорожного движения», ПДД и КоАП.