В Париже продолжают изживать частные автомобили

И, в самом деле, органы здравоохранения Парижа озабочены тем, что несмотря на все предпринятые властями меры по вытеснению частных автомобилей с городских улиц, отмечается рост респираторных и глазных заболеваний, связанных с серо-сизой дымкой смога, нередко накрывающей город «шапкой»

И вот теперь мэр Энн Идальго добивается скорейшего перезапуска программы обязательных экологических наклеек разных цветов на лобовые стекла, ограничивающих движение тех или иных транспортных средств, зарегистрированных в городе. Эта программа «Crit'Air» уже запрещает эксплуатацию в столице дизельных автомобилей, зарегистрированных в период с января 1997 по декабрь 2000 года — на их лобовых стеклах владельцы обязаны приклеивать серые стикеры. Между тем, из 32 млн. автомобилей, поставленных на учет во Франции, шесть процентов приходится как раз дизели.

Г-жа Идальго заявила, что в ближайшие дни надеется получить разрешение ввести запрет — с помощью наклеек коричневого цвета — на использование дизельных машин, зарегистрированных уже в период между 2001 и 2005 годами — и это еще 14% автомобильного парка Франции.