В Париже продолжают изживать частные автомобили

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Французские газеты в конце января отметили, что густой смог, сгущавшийся по понедельникам от выхлопных газов автомобилей, плотно окутал несколько департаментов Франции, включая ее столицу. В итоге мэрия Парижа намерена оперативно отреагировать на новый поток жалоб парижан на усиление смога, вызывающего кашель, насморк, раздражение глаз, и шума, В этих беды жители французской столицы винят автомобили и просят жестко с ними разобраться.

Михаил Ростарчук

И, в самом деле, органы здравоохранения Парижа озабочены тем, что несмотря на все предпринятые властями меры по вытеснению частных автомобилей с городских улиц, отмечается рост респираторных и глазных заболеваний, связанных с серо-сизой дымкой смога, нередко накрывающей город «шапкой»

И вот теперь мэр Энн Идальго добивается скорейшего перезапуска программы обязательных экологических наклеек разных цветов на лобовые стекла, ограничивающих движение тех или иных транспортных средств, зарегистрированных в городе. Эта программа «Crit'Air» уже запрещает эксплуатацию в столице дизельных автомобилей, зарегистрированных в период с января 1997 по декабрь 2000 года — на их лобовых стеклах владельцы обязаны приклеивать серые стикеры. Между тем, из 32 млн. автомобилей, поставленных на учет во Франции, шесть процентов приходится как раз дизели.

Г-жа Идальго заявила, что в ближайшие дни надеется получить разрешение ввести запрет — с помощью наклеек коричневого цвета — на использование дизельных машин, зарегистрированных уже в период между 2001 и 2005 годами — и это еще 14% автомобильного парка Франции.

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Власти столицы признали, что такая мера, как введение бесплатного пользования парижским общественный транспортом в те дни, когда смог достигает высокого уровня концентрации, имеет лишь ограниченный успех. Помимо этого, мэрия пыталась в такие дни ограничивать въезд в Париж автомобилей и с помощью их «сортировки» в зависимости от четности цифр на номерных знаках. В числе других экологических запретных мер, введенных в Париже Энн Идальго, повышение стоимости парковки, отмена бесплатной парковки по субботам.

Стоит ли удивляться тому, что курс на постепенное выдавливание частных автомобилей с улиц Москвы по предлогом борьбы за чистоту столичного воздуха, с пробками и снежными заносами и прочими проявлениями продолжающейся автомобилации горожан, будет продолжен. Ведь закоперщиком стратегии ограничения движения личного транспорта, в том числе и с помощью выделенных полос, сужения проезжей части улиц за счет тротуаров и даже отчуждения части дорог ради прокладки новых трамвайных линий, уже лет десять является Париж. Частных автомобилей и впрямь на парижских улицах стало меньше — их содержание во французской столице стало делом накладным. Однако, как видим, проблема смога не исчезла.

Впрочем, на сегодняшний день никому в мире достоверно неизвестно, являются ли автомобили главными источниками загрязнения окружающей среды. А 45-й президент США Дональд Трамп не просто уверен в обратном, но даже собирается выходить из ряда мировых конвенций, ограничивающих вредные выбросы и вводящих жесткие экостандарты для машин.

электромобили, дорога, дизельное топливо
10 февраля 2017
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