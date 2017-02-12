Автомобили подмосковных таксопарков разом побелеют

Если колер автомобилей не будет приведен в соответствие с законом, перевозчики не получат лицензии. Кстати, помимо белого цвета необходимо также нанести светоотражающие полосы на боках и внизу кузова.

Перекрасить машины таксопарки должны в течение пяти лет — такой щадящий срок установлен для того, чтобы не наносить смертельного удара по малому и среднему бизнесу. В Минтрансе также сообщают, что эта мера касается только тех компаний, которые получают лицензию впервые либо переоформляют ее в связи с окончанием срока действия. Все остальные перевозчики могут эксплуатировать машины в нынешней их расцветке, пока не кончится лицензия.

Главная цель закона — борьба с нелегальными перевозками и, как следствие, повышение их безопасности. Из плюсов «реформы» надо отметить тот факт, что побелевшие такси перестанут штрафовать за проезд по выделенным полосам в Москве.