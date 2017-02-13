Житель Таганрога изрубил топором машину своего обидчика

Владелец иномарки, в свою очередь, не растерялся. Он вышел из автомобиля и направился к багажнику, чтобы достать оттуда топор. Разъяренный водитель нанес несколько достаточно сильных ударов по задней части «Нивы», после чего поспешил обратно к автомобилю. Очевидно, он понял, чем ему грозит подобная выходка…