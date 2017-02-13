Житель Таганрога изрубил топором машину своего обидчика

Автомобиль Subaru не смог продолжить движение в нужном направлении из-за припаркованной посреди дороги «Нивы». Водитель «вездехода» подошел поближе к иномарке, чтобы обозначить свою позицию и предупредить, что отъезжать с этого места он не собирается. На обратном пути он завершил свое выступление крайне непристойным жестом.
В интернет попала запись с камеры видеорегистратора, на которой запечатлена ссора двух суровых водителей. Инцидент произошел в одном из дворов Таганрога еще несколько лет назад, однако в сеть ролик попал только сейчас.
Владелец иномарки, в свою очередь, не растерялся. Он вышел из автомобиля и направился к багажнику, чтобы достать оттуда топор. Разъяренный водитель нанес несколько достаточно сильных ударов по задней части «Нивы», после чего поспешил обратно к автомобилю. Очевидно, он понял, чем ему грозит подобная выходка…
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