В ДТП под Тамбовом погибли четыре человека

Днем 14 февраля в Рассказовском районе Тамбовской области на 50 километре трассы Тамбов-Пенза столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Renault Laguna. В результате аварии пострадали семь человек, четверо из которых скончались, а трое были доставлены в городские больницы Тамбова.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства аварии уточняются, однако предполагается, что причиной трагедии стала плохая видимость из-за погодных условий — сейчас в Тамбовской области идет сильный снегопад.