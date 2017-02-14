В Москве создали единую базу водителей маршруток

С помощью этого сервиса можно проверить наличие штрафов ГИБДД у водителей, их участие в ДТП, данные о прохождении медосмотра и разрешении на работу. Кроме того, работодатель может просмотреть предыдущие места работы потенциального сотрудника и узнать истинные причины его увольнения.

Как пояснили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, единый реестр поспособствует повышению безопасности пассажирских перевозок, а также будет полезен транспортным компаниям, нанимающим водителей на работу.

В настоящее время в Москве 5,5 тысячи водителей работают в восьми компаниях коммерческих перевозчиков, которые обслуживают 211 столичных маршрутов. Главным требованием при отборе кандидатов являются опыт работы в мегаполисе и стаж безаварийной езды более трех лет.

Напомним, что подобный сервис несколько лет работает и на сайте gibdd.ru. Он, конечно, не столь информативен, однако и он дает возможность работодателю узнать послужной список соискателя и его отношение к дорожному законодательству.