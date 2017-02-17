Праворульным машинам без ЭРА-ГЛОНАСС разрешили въезд в Россию

В ближайшие три дня Владивостокское таможенное управление перейдет на 12-часовой режим работы ради скорейшего оформления «зависших» на российской границе «праворулек», не оборудованных системой экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Напомним, что в до последнего времени около полутора тысяч подержанных авто, преимущественно из Японии, не могли пересечь таможенную границу России, хотя их владельцы выполнили все необходимые процедуры. Дело в том, что начиная с 1 января 2017 года оформить ПТС на любую машину (что новую, что подержанную) можно лишь в том случае, если она оснащена блоком с ЭРА-ГЛОНАСС.

По этой причине таможня перестала выдавать ПТС и на японские «праворульки», хотя их владельцы оформили их и оплатили все таможенные сборы. Другими словами, такую машину ввезти в Россию можно, но ездить на ней нельзя, поскольку невозможно поставить машину на учет в ГИБДД без ПТС. Такая ситуация совсем не устраивала владельцев праворульного секонд-хэнда и в Приморье дело дошло чуть ли не до митингов «обманутых автоимпортеров». Да и забитые неоформленными машинами склады явно не устраивают самих дальневосточных таможенников.