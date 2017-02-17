Праворульным машинам без ЭРА-ГЛОНАСС разрешили въезд в Россию

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«Зависшие» на таможнях Приморья бэушные машины из Японии начали просачиваться на российскую территорию. Власти разрешили ввоз «праворулек», не оборудованных кнопкой экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС.

Максим Строкер

В ближайшие три дня Владивостокское таможенное управление перейдет на 12-часовой режим работы ради скорейшего оформления «зависших» на российской границе «праворулек», не оборудованных системой экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС. Напомним, что в до последнего времени около полутора тысяч подержанных авто, преимущественно из Японии, не могли пересечь таможенную границу России, хотя их владельцы выполнили все необходимые процедуры. Дело в том, что начиная с 1 января 2017 года оформить ПТС на любую машину (что новую, что подержанную) можно лишь в том случае, если она оснащена блоком с ЭРА-ГЛОНАСС.

По этой причине таможня перестала выдавать ПТС и на японские «праворульки», хотя их владельцы оформили их и оплатили все таможенные сборы. Другими словами, такую машину ввезти в Россию можно, но ездить на ней нельзя, поскольку невозможно поставить машину на учет в ГИБДД без ПТС. Такая ситуация совсем не устраивала владельцев праворульного секонд-хэнда и в Приморье дело дошло чуть ли не до митингов «обманутых автоимпортеров». Да и забитые неоформленными машинами склады явно не устраивают самих дальневосточных таможенников.

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Патовая ситуация настолько всех не устраивала, что в нее пришлось вмешаться губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому. Он предложил в качестве исключения отложить введение ГЛОНАСС-требований к импортируемым машинам хотя бы на пол-года. На такой шаг ради каких-то полутора тысяч далневосточников власти страны, разумеется идти не собирались. Поэтому, судя по всему, было принято компромиссное решение: дальневосточная таможня все-таки будет выдавать ПТС на импортируемые подержанные машины. Но только в том случае, если хозяин такого транспортного средства уже оплатил таможенные платежи.

Таким образом у них появится возможность зарегистрировать ввезенный транспорт ГИБДД. Всем остальным желающим ввести машину без ЭРА-ГЛОНАСС милостей от таможни ждать не придется. Напомним, что «АвтоВзгляд» уже обращал внимание на то, что основу легкового автопарка части России, лежащей восточнее Байкала, традиционно составляет иномарочный секонд-хенд, — преимущественно пресловутые «праворульки» японских марок. На данный момент в автопарках Дальнего Востока и Сибири насчитывается почти 3 млн. японских праворульных машин.

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Причем, это, по большей части, очень старые машины. Так, средний возраст транспортных средств в Камчатском крае составляет 20,9 лет, в Приморском крае — 20 лет, а на Сахалине — 19,2 года. С 1 января 2017 года, когда оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС стало обязательным условием ввоза авто на российскую территорию, «японский» канал пополнения поголовья этих относительно недорогих машин оказался перекрыт. Это означает, что в самом ближайшем будущем на территориях восточнее Байкала, когда праворульные развалюхи начнут массово отправляться на свалку, наступит самый настоящий дефицит по-настоящему бюджетных автомобилей.

В связи с этим, в ближайшие годы у торговцев подержанными легковушками из европейской части России появится новый огромный рынок сбыта — регионы за Байкалом. Ведь иного выбора у жителей восточных регионов страны не останется: либо привыкать к легендарному качеству продукции АВТОВАЗа по цене комфортабельной «праворульки» 5−7 лет от роду, либо брать дешевые подержанные иномарки из-за европейской части России.

транспортный налог
17 февраля 2017
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