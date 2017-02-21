«Яндекс.Такси» добралось до аэропорта Шереметьево

Пока новый проект «Яндекс.Такси для аэропортов» работает в тестовом режиме. Но представители компании уже сейчас утверждают, что из аэропорта можно уехать буквально за минуту и, что важно, по фиксированной цене, которая априори будет ниже, чем у «прописанных» здесь «левых» извозчиках. При этом пассажирам не придется пользоваться мобильным телефоном, планшетом и ноутбуком. В отличие от привычного «Яндекс.Такси», «аэропортовская» его ветка работает несколько иначе. Если грубо, то выйдя из пограничной зоны, пассажир подходит к стойке администратора и от него сразу проходит к машине. Такси будут ждать пассажиров у выхода из терминала D.

— Мы рады объявить о тестовом запуске проекта с крупнейшим онлайн-сервисом заказа такси в России — в нашей стране это первый случай такого сотрудничества. Вместе мы надеемся обеспечить пассажирам еще более быстрый и качественный сервис. Этот проект особенно важен для нас в преддверии Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, — прокомментировал новацию Михаил Василенко, генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево».