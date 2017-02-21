В Иркутске автомобиль с двухлетним ребенком отправили на штраф-стоянку

Как сообщает «Лайф», семейная пара оставила свой Opel Mokka на месте для инвалидов возле торгового центра «Комсомолл» — родители отправились за покупками, закрыв двухлетнего сына в машине. Автомобиль был эвакуирован за нарушение правил стоянки в течение получаса, а так как окна машины были затонированы, работник службы не увидел спящего на заднем сидении в детском кресле маленького ребенка — сообщили представители ГУ МВД России по Иркутской области.

По факту нарушения владельцу машины выписан штраф в размере пяти тысяч рублей за неправильную парковку. Также обоих родителей привлекли к ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». В настоящее время полицией города проводится проверка.