В ДТП с участием сына греческого миллионера погибли четыре человека

Авария произошла на трассе Афины — Ламия. Молодой человек не справился с управлением и протаранил стоящий возле обочины автомобиль — в результате столкновения обе машины загорелись. От полученных травм скончались водитель Porsche и его друг, а также 33-летняя женщина с трехлетним ребенком, находившиеся в японском автомобиле, сообщает «Лайф».

Йоргос Вакакис — сын владельца сети супермаркетов Jumbo в странах Южной Европы — был студентом университета США, а в Греции гостил всего несколько дней. Как сообщают местные СМИ, молодые люди направлялись в город Дельфы на отдых.