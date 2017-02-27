В России водители-мужчины попадают в аварии в 5,5 раз чаще, чем женщины

Так, по данным гаишников, в минувшем году в стране по вине сильного пола случилось 116 500 ДТП, в то время как по вине дам — только 21 000. В Москве эти показатели составили 6000 и 1200 соответственно. То есть сегодня с полной уверенностью можно говорить о том, что женщины инициируют аварии в 5,5 раз реже.

Что же касается дорожных происшествий с трупами, то тут ситуация еще печальнее: в целом по РФ количество смертельных исходов в ДТП, произошедших по вине мужчин составило 14 400 случаев), а по вине женщин в 11 раз меньше — «только» 1300 подобных трагических инцидентов. Хотя некоторые страховые компании утверждают совершенно обратное. Так, «АльфаСтрахование» утверждает, что среди ее клиентов аварийщиц на 30% больше, чем аварийщиков. Такое расхождение вызвано, скорее всего, тем, что страховщики учитывают даже самые мелкие ДТП и более четко ведут свою статистическую отчетность. В то время как ГАИ считает только те аварии, где есть пострадавшие.