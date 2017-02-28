ДТП с Николаем Караченцовым: хроника событий

В настоящий момент уже известно, что авария произошла на пересечении улиц Пушкина и Теннисная этого тихого подмосковного поселка. В Toyota Highlander, которой управляла жена Караченцова, врезалась «Газель», выезжавшая со второстепенной дороги и не заметившая японский кроссовер. В нем, помимо актера, сидевшего на переднем пассажирском кресле, и его супруги, находилась еще одна родственница семьи и медсестра. Никто, кроме актера не пострадал, а у него врачи местной больницы диагостировали сотрясение мозга.

Между тем, удар был достаточно сильным: «японка» даже перевернулась, но встала на колеса. Водителя «Газели» доставили в Щелковский отдел ГИБДД и после необходимых процедур и разберательств отпустили. Но ему в худшем случае грозит только штраф в виду несерьезности последствий происшествия. С другой стороны, если врачи придут к выводу, что легкое сотрясение мозга, полученное Караченцовым, причинило его здоровью тяжкий вред (а это не исключено если учесть, что артист так до конца и не оправился после страшной аварии 12-летней давности), то шоферу грузовичка может светить и уголовное преследование.

Сейчас, по нашим данным, Николай Караченцов находится в одной из московских клиник.