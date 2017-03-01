Электромобили поступят на службу в столичный каршеринг

Как сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу компании «Делимобиль», в настоящее время ведутся переговоры. Тесты будут проходить в Москве в течение трех месяцев, после чего электрокары станут доступны всем пользователям. Не исключается, что «зеленые» машины можно брать в краткосрочную аренду и в Санкт-Петербурге.

В компании «BelkaCar» заявили, что приступят к тестированию электрокаров только после того, как в городе появится достаточное количество зарядных станции.

Напомним, согласно статистике на дорогах России насчитывается всего 750 электрокаров. Автомобили пользуются весьма низким спросом по причине высоких цен на них и неразвитой инфраструктуры.