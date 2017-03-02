Каждая восьмая заправка в России продает некачественное топливо

По информации издания «Коммерсантъ», ссылающегося на презентацию Росстандарта, уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет — на 18% из проверенных 1536 заправок. Для сравнения — в 2015-м этот показатель был рекордно высокими составлял 42,5%. Топливо с нарушениями физико-химических свойств, то есть, суррогат, обнаружено на 12% заправок.

К улучшению ситуации привела активная борьба с контрафактом. Но праздновать победу пока рано. Годовой оборот некачественного топлива может достигать 10 млн. тонн в год при ожидаемых объемах выпуска в 2017 году 39,8 млн. тонн бензина и 70 млн. тонн дизтоплива. Кстати, наиболее критична ситуация именно с последним — доля суррогата в продажах «солярки» достигает 25−30%, а в отдельных регионах вдвое и даже втрое выше этого уровня.

Выходящее с нефтеперерабатывающих заводов топливо разбавляют на нефтебазах или во время транспортировки. Ответственные участники рынка считают действующее наказание за продажу некачественного топлива, подразумевающее штраф до 1 млн. рублей, вполне достаточным. Однако они не согласны с существующей системой, когда проверки в основном нацелены на АЗС, поскольку при ней избегают наказания организаторы и производители фальсификата.