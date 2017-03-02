Штраф за непропуск «скорой» составит 40 000 рублей

Депутатами Мосгордумы предлагается ввести в законодательство штрафа размером до 40 000 рублей за непропуск автомобилей «скорой помощи», сообщила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. «У нас штраф в размере до 40 000 руб. и в размере заработной платы, либо обязательные работы на срок до 240 часов. Это тот проект, который мы сейчас готовим по непропуску», — пояснила Святенко журналистам.

«Мы говорим о непредоставлении преимущества движения транспортному средству, имеющими нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения одновременно со включенным проблесковым маяком. То есть это формулировка юридическая, но под нее подпадают все машины, которые имеют цветографическую окраску: это и скорая, и МЧС, полиция и Следственный комитет», — уточнила депутат. Напомним, что ранее депутаты Мосгордумы уже внесли в Госдуму законопроект, предполагающий пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей.