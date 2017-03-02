Штраф за непропуск «скорой» составит 40 000 рублей

MK
Депутаты выяснили, насколько нужно поднять штрафные санкции для водителей, чтобы сотрудники скорой медицинской помощи более не оправдывали свои опоздания на вызов происками мешающих проезду автовладельцев.

Максим Строкер

Депутатами Мосгордумы предлагается ввести в законодательство штрафа размером до 40 000 рублей за непропуск автомобилей «скорой помощи», сообщила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. «У нас штраф в размере до 40 000 руб. и в размере заработной платы, либо обязательные работы на срок до 240 часов. Это тот проект, который мы сейчас готовим по непропуску», — пояснила Святенко журналистам.

«Мы говорим о непредоставлении преимущества движения транспортному средству, имеющими нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения одновременно со включенным проблесковым маяком. То есть это формулировка юридическая, но под нее подпадают все машины, которые имеют цветографическую окраску: это и скорая, и МЧС, полиция и Следственный комитет», — уточнила депутат. Напомним, что ранее депутаты Мосгордумы уже внесли в Госдуму законопроект, предполагающий пожизненное лишение свободы за посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей.

штрафы, госдума
2 марта 2017
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