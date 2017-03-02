У неплательщиков штрафов будут брать пробы ДНК

На днях стало известно о намерении МВД РФ радикально расширить круг лиц, подлежащих обязательной геномный регистрации. Речь идет о пробах крови, которые полиция берет у особо «опасных» преступников и хранит данные об их ДНК в специальной базе. На данный момент государственная геномная регистрация положена для граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие уголовные преступлений: террористов, насильников, убийц, грабителей. Но МВД этого мало и оно инициировало подготовку поправок в законодательство, благодаря которым пробу ДНК в обязательном порядке будут брать и у арестованных по административным делам.

«Нами, экспертно-криминалистическим центром МВД, была инициирована подготовка законопроекта о расширении круга лица, подлежащих обязательной геномный регистрации в РФ», — сообщил начальник Центра Петр Гришин. В случае одобрения законодателями этой новеллы, попасть в полицейскую «копилку» данных ДНК можно будет, например, если не платить штрафы, а потом по решению суда попасть под административный арест на пару-тройку суток. И с этого момента генетический «автограф» гражданина будет увековечен в каталогах спецслужб и правоохранителей наравне с госизменниками и сексуальными маньяками.