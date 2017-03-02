За что лишают «прав» футболиста Александра Кокорина

На месте инцидента сотрудники ГИБДД составили на известного водителя административный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Напомним, наказание за подобные действия подразумевает штраф в размере 5000 рублей или лишение «прав» на срок от 4 месяцев до полугода. Как позже рассказали журналистам в столичной ГИБДД, в случае с Кокориным было решено водителя не штрафовать, а сразу передать материалы дела в суд, так как футболист уже не раз попадался на нарушении Правил дорожного движения.

Впрочем, выдвигалась и другая версия инцидента, согласно которой Кокорин не просто выехал на своем Bentley на «встречку», а еще и устроил на столичных улицах ночные гонки. Однако сам Кокорин заявляет, что всего лишь зацепил «запрещенную» полосу при повороте налево — намеренно по «встречке» он не ехал, а про автомобильные гонки и вовсе ничего не слышал.

Сегодня стало известно, что административное дело в отношении 25-летнего нарушителя будет рассмотрено Тверским судом Москвы 15 марта. Теперь доказывать невиновность скандально известного футболиста и требовать отмены чересчур сурового наказания будет его адвокат.