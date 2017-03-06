Конец недели с 6 по 12 марта обещает быть аварийно-опасным

Подробнее узнать о тенденциях текущей недели в автомобильной составляющей нашей жизни читателям портала «АвтоВзгляд» помогает эксперт сайта WomanHit.ru мастер фэн шуй Жанна Вэй.

6 марта, понедельник — многое сегодня находится под контролем водителей, однако если вам предстоят активные перемещения, обязательно делайте перерывы в пути.

7 марта, вторник — сегодня может возрасти число аварий, прежде всего из-за нарушений скоростного режима. Не разгоняйтесь, если в этом нет острой необходимости. Время до пункта назначения рассчитывайте с запасом, это позволит не нервничать, если вдруг возникнут сбои.

8 марта, среда — спокойный день. Продажи будут удачными, можете размещать объявления.

9 марта, четверг — день не обещает всплеска аварий, но будьте внимательны ко всем, кто движется медленнее вас — пешеходам, менее расторопным водителям. Постарайтесь просчитывать не только свои, но и чужие маневры.

10 марта, пятница — не назначайте на эту пятницу важных встреч, разбирательств — отложите их до будущей недели.

11 марта, суббота — «Береженного Бог бережет»: не пренебрегайте этим напутствием, оно очень актуально сегодня.

12 марта, воскресенье — поездки на дальние расстояния не очень желательны в это воскресенье. Если же поездки не избежать — постарайтесь ехать со скоростью на 20−30 км/ч медленнее обычной.