Жительница Челябинска выжила после падения с 4-метрового моста

Инцидент произошел сегодня, 6 марта на автодороге «Меридиан» около 12:30 по местному времени. Жительница Челябинска ехала по трассе в направлении Ленинского района — в какой-то момент она потеряла управление, ее автомобиль пересек железнодорожные пути и упал на трамвайные рельсы с моста высотой 4 метра. СМИ сообщали, что женщина была беременна, однако проведенные во время госпитализации тесты «интересного положения» не подтвердили.

Пострадавшая получила множественные переломы и ушибы внутренних органов — в настоящее время за ее жизнь борются врачи городской больницы, которые не дают никаких прогнозов относительно ее состояния. Сотрудники правоохранительных органов продолжают изучать обстоятельства ДТП. По неподтвержденной информации, владелица «Шкоды» однажды уже была лишена водительского удостоверения за нарушение правил дорожного движения.