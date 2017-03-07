В России теперь точно исчезнут бумажные паспорта транспортных средств

Евразийская экономическая комиссия наконец-то ратифицировала применение электронных ПТС. Правительство России считает, что в них должна быть отражена вся история машины с момента ее производства или ввоза в страну. Электронный паспорт будет содержать сведения о том, застрахован ли автомобиль и каким образом — по ОСАГО или по КАСКО, попадал ли он в аварии, какому ремонту подвергался, регулярно ли проходил техосмотр.

Весьма ценное нововведение — туда будут вноситься также сведения об ограничениях, наложенных на сделки с автомобилем: например, если он приобретен в кредит, и займ еще не погашен.

Надо иметь в виду, что паспорт транспортного средства — не тот заламинированный прямоугольничек, который каждый водитель постоянно таскает с собой. Это свидетельство о регистрации, и никаких трансформаций этого документа пока не предусматривается. А ПТС — большой лист голубой бумаги, хранящийся дома и извлекаемый из ящика стола только при продаже машины или внесении в него каких-либо изменений.