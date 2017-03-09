В парке московского каршеринга появятся машины для инвалидов

Как сообщает издание «Москва24», оператор услуги краткосрочной аренды «Делимобиль» уже готовит первую машину для инвалидов, а в ближайшее время специалисты приступят к ее тестированию. В компании рассказали, что специальное оборудование получит основная модель автопарка — Hyundai Solaris. Планируется, что в первое время на дорогах появится не меньше десяти таких автомобилей.

К слову сказать, во «Всероссийском обществе инвалидов» считают, что услуга краткосрочной аренды автомобиля для людей с ограниченными возможностями может стать очень востребованной, так как многие инвалиды водят машину.

Стоит также отметить, что в «Делимобиле» рассматривают возможность закупить около пятидесяти машин российского производства. Марка автомобилей пока не известна — в настоящее время руководство оператора каршеринга ведет переговоры.