Почему женщины водят автомобили лучше, чем мужчины

Разумеется, дамы в отличие от представителей мужского пола в большинстве своем медленнее ездят и соблюдают ПДД. Кроме того, начинающие водительницы довольно часто после получения заветной «корочки» в ГАИ обращаются за дополнительной помощью к специалистам, чтобы повысить уровень знаний и улучшить драйверские навыки.

Это, в частности, подтверждает и экспертный центр «Движение без опасности», который в содружестве с российским представительством Ford организовал независимый проект «Академия безопасного вождения Ford». Так, в прошлом году 58% ее выпускников были представительницами прекрасной половины.

Стоит добавить, что не только в России начинающие водители-мужчины попадают в ДТП чаще женщин. Неопытностью и чрезмерным риском за рулем могут похвастать молодые люди во Франции, Италии и Великобритании.