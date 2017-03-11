Почему женщины водят автомобили лучше, чем мужчины

Фото: Ford
Согласно данным ГИБДД, за минувший год на дорогах России по вине молодых водителей со стажем до 2-х лет произошло около 12 000 аварий. Причем в 72% случаях виновниками ДТП являлись мужчины, и всего 26% происшествий были инициированы женщинами.
Мирон Горин

Разумеется, дамы в отличие от представителей мужского пола в большинстве своем медленнее ездят и соблюдают ПДД. Кроме того, начинающие водительницы довольно часто после получения заветной «корочки» в ГАИ обращаются за дополнительной помощью к специалистам, чтобы повысить уровень знаний и улучшить драйверские навыки.

Это, в частности, подтверждает и экспертный центр «Движение без опасности», который в содружестве с российским представительством Ford организовал независимый проект «Академия безопасного вождения Ford». Так, в прошлом году 58% ее выпускников были представительницами прекрасной половины.

Стоит добавить, что не только в России начинающие водители-мужчины попадают в ДТП чаще женщин. Неопытностью и чрезмерным риском за рулем могут похвастать молодые люди во Франции, Италии и Великобритании.

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11 марта 2017
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