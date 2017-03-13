Во Владивостоке женщина сбила трех пешеходов на «зебре»

Инцидент произошел 16 февраля в Приморском крае в поселке Аякс, сообщает Regnum. Водитель Toyota Camry проскочила на красный сигнал светофора и наехала на трех женщин, которые переходили дорогу по «зебре». В результате ДТП пострадавшие были доставлены в больницу с переломами и ушибами, а у одной из них было диагностировано сотрясение мозга. Как установила медицинская экспертиза, здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред — теперь «лихачке» грозит наказание по ч.1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в виде лишения свободы на срок до трех лет или принудительных работ с лишением права занимать некоторые должности — также до 36 месяцев.

Стоит отметить, что по результатам проведенного медицинского освидетельствования, алкоголя в крови водителя обнаружено не было. По какой причине женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора, сотрудникам правоохранительных органов только предстоит выяснить.