Во Владивостоке женщина сбила трех пешеходов на «зебре»

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней автомобилистки, сбившей трех женщин на пешеходном переходе. В результате аварии одна из потерпевших получила тяжелые травмы.
Виктория Базылева

Инцидент произошел 16 февраля в Приморском крае в поселке Аякс, сообщает Regnum. Водитель Toyota Camry проскочила на красный сигнал светофора и наехала на трех женщин, которые переходили дорогу по «зебре». В результате ДТП пострадавшие были доставлены в больницу с переломами и ушибами, а у одной из них было диагностировано сотрясение мозга. Как установила медицинская экспертиза, здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред — теперь «лихачке» грозит наказание по ч.1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в виде лишения свободы на срок до трех лет или принудительных работ с лишением права занимать некоторые должности — также до 36 месяцев.

Стоит отметить, что по результатам проведенного медицинского освидетельствования, алкоголя в крови водителя обнаружено не было. По какой причине женщина проигнорировала запрещающий сигнал светофора, сотрудникам правоохранительных органов только предстоит выяснить.

проезд на красный, превышение скорости, штрафы, суд, лишение прав, промиле, медосвидетельствование, ПДД, пешеходы, зебра, вред здоровью, авария, ДТП, дорога, ГИБДД
13 марта 2017
310