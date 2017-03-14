Бизнесмен сбил 9-летнего ребенка в воспитательных целях

Инцидент произошел 9 марта в Приозерске на пересечении улиц Чапаева и Северопарковой. Двое школьников играли у дороги, целясь в проезжающие автомобили из игрушечного оружия. Одному из водителей, местному 54-летнему предпринимателю, это не понравилось. Развернув свой Nissan Pathfinder, он «догнал» ребенка передним бампером, после чего заставил простоять школьника на коленях около 15 минут вплоть до приезда сотрудников правоохранительных органов.
В Ленинградской области заведено уголовное дело на водителя, который сбил 9-летнего школьника и применил к нему физическую силу, чтобы проучить. Уже судимый ранее бизнесмен наехал на ребенка после того, как тот прицелился в его автомобиль игрушечным автоматом.
Примечательно, что полицейские, осмотрев место инцидента, агрессивного водителя отпустили, а напуганного мальчика, получившего сотрясение мозга и ушибы, передали родителям, но про происшествие умолчали. Отец школьника подал заявление лишь после того, как прочитал о насилии над своим ребенком в СМИ.
По факту инцидента в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — суровый «воспитатель» может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако, как сообщает «Газета.Ру», после случившегося подозреваемый хвастался своим «высоким» положением и утверждал, что за произошедшее ему ничего не будет.
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