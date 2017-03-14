Бизнесмен сбил 9-летнего ребенка в воспитательных целях

Примечательно, что полицейские, осмотрев место инцидента, агрессивного водителя отпустили, а напуганного мальчика, получившего сотрясение мозга и ушибы, передали родителям, но про происшествие умолчали. Отец школьника подал заявление лишь после того, как прочитал о насилии над своим ребенком в СМИ.

По факту инцидента в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — суровый «воспитатель» может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако, как сообщает «Газета.Ру», после случившегося подозреваемый хвастался своим «высоким» положением и утверждал, что за произошедшее ему ничего не будет.