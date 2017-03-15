Почему женщины паркуются хуже мужчин

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О том, что женщина за рулем доставляет остальным участникам дорожного движения массу хлопот, неадекватно оценивая и трафик, и общую дорожную ситуацию, и погодные условия, известно давно. При этом автоледи гораздо реже попадают в аварии, хотя аварийные ситуации создают сплошь и рядом. А еще они отвратительно паркуются.
Ефим Розкин

Так, исследовательские центры в Англии, США и Сингапуре, изучая эту проблему независимо друг от друга, пришли к одинаковым выводам. Англичане установили, что параллельная парковка идеально удается 82% мужчин и лишь 22% женщин. Поэтому если вы видите автомобиль, припаркованный в метре от тротуара или в неровном положении, то можете не сомневаться — маневр выполняла дама. Этим, по мнению британцев, страдают три четверти водительниц. Самые же продвинутые из них, опасаясь повредить авто, тратят на это нехитрое упражнение больше времени чем мужчины, выискивая другие варианты парковки.

Примерно те же цифры получили и американские ученые, заявив не так давно, что примерно три четверти мужчин и лишь четверть женщин умеют хорошо парковаться задним ходом, при этом осуществить параллельную парковку с первого раза мужчины могут в 71% случаях, а женщины — в 23%. Аналогичное исследование, проведенное в Сингапуре, дало схожий результат: в целом искусством параллельной парковки владеет 66% мужчин и 19% женщин.

Любопытно при этом, что в практически идеальных условиях автошкольных площадок женщины успешнее мужчин выполняют въезд задним ходом в гараж, но в реальной жизни это действие лучше удается мужчинам. И ничего странного в этом нет — чистая физиология. Просто у сильного пола лучше развита правая доле головного мозга, от которой зависит ориентирование в пространстве. Кроме того, на ориентацию влияет и уровень тестостерона, которого в мужском организме значительно больше. Так, американские тесты, связанные с прохождением лабиринтов, показали 92% успешных решений у мужчин против 8% у женщин. И поскольку с природой не поспоришь, повлиять на ситуацию практически невозможно, сколько уроков по парковке задним ходом ни бери. Дамам остается лишь озаботится минимизацией вреда, которые они сами себе причиняют. Скажем, купить полис КАСКО. Тем более, что сегодня на рынке есть достаточно выгодные предложения.

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Например, полис «Каско в десятку» от компании «АльфаСтрахование» за 7662 рублей. На страхование по этой программе принимаются не кредитные отечественные автомобили и иномарки не старше семи лет и не дороже 1,5 млн руб. Если страхователь не является виновником аварии, но виновник ДТП при этом установлен, «АльфаСтрахование» отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на станции технического обслуживания автомобилей (где лучше ремонтировать автомобиль вы можете узнать здесь).

Ремонт на СТОА также предоставляется в случае истечения гарантии транспортного средства, а урегулирование убытка — в том числе, когда полис у виновника ДТП отсутствует, является поддельным или принадлежит ушедшему с рынка страховщику. Кроме этого, страховая программа не ограничивает число обращений в год и полностью покрывает риск угона.

КАСКО, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, автосервис, ремонт
15 марта 2017
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