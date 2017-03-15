Почему женщины паркуются хуже мужчин

Так, исследовательские центры в Англии, США и Сингапуре, изучая эту проблему независимо друг от друга, пришли к одинаковым выводам. Англичане установили, что параллельная парковка идеально удается 82% мужчин и лишь 22% женщин. Поэтому если вы видите автомобиль, припаркованный в метре от тротуара или в неровном положении, то можете не сомневаться — маневр выполняла дама. Этим, по мнению британцев, страдают три четверти водительниц. Самые же продвинутые из них, опасаясь повредить авто, тратят на это нехитрое упражнение больше времени чем мужчины, выискивая другие варианты парковки.

Примерно те же цифры получили и американские ученые, заявив не так давно, что примерно три четверти мужчин и лишь четверть женщин умеют хорошо парковаться задним ходом, при этом осуществить параллельную парковку с первого раза мужчины могут в 71% случаях, а женщины — в 23%. Аналогичное исследование, проведенное в Сингапуре, дало схожий результат: в целом искусством параллельной парковки владеет 66% мужчин и 19% женщин.