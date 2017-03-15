В Кемерово в ДТП погибли трое взрослых и годовалый ребенок

В Кемерово произошла страшная авария, в результате которой погибли трое взрослых и маленький ребенок, а еще двое детей получили ранения. По неизвестным причинам водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и протаранил «легковушку».
Виктория Базылева

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, инцидент произошел около трех часов по местному времени в областном центре на улице Пригородная. КамАЗ выехал на полосу, предназначенную для встречного потока, а водитель ВАЗ-2112 не успел уйти от лобового столкновения. Двое мужчин, женщина и годовалый ребенок скончались, а еще двое детей получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в местную больльницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину ДТП. Предполагается, что виновником аварии является водитель КамАЗа, который по неясным причинам нарушил правила дорожного движения.

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15 марта 2017
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