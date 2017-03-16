Госдуме предложили ввести конфискацию машин у нарушителей ПДД

Малоизвестный широкой публике помощник депутата и изготовитель «Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма» (что бы это ни значило) по имени Рахман Янсуков написал письмо главе комитета по госстроительству Госдумы Павлу Крашенинникову. Удивительно, но содержание письма какого-то помощника аж целому председателю комитета попало на ленты информационных агентств! Не иначе, помощник обладает неким ощутимым авторитетом. В нем предлагается ни больше ни меньше, а конфисковывать машины водителей, повторно замеченных в опасном вождении, со ссылкой на белорусский опыт изъятия транспорта у пьяных. Напомним, что сейчас статья 12.38 КоАП, карающее за «опасное вождение», предполагает наказание в виде 5000 рублей штрафа.

Предварительно сотрудник полиции должен обнаружить неоднократное совершение водителем одного или нескольких из следующих маневров: отказ уступить автомобилю, пользующемуся преимуществом, частые перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, необоснованное резкое торможение или препятствование обгону. Что характерно, видеофиксация всех этих безобразий совершенно не обязательна. То есть инспектор ДПС может выловить в потоке неаккуратно перестроившегося водителя и вменить ему «опасное вождение». Хотя бы, например, в случае, когда начальство ставит задачу привезти со смены не менее трех протоколов с опасным вождением — обычно так случается во время «тематических» месячников, рейдов и прочих подобных развлекательных мероприятий в утробе ГИБДД.