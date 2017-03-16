Госдуме предложили ввести конфискацию машин у нарушителей ПДД

На плодоносном законотворческом поле Госдумы созрел и вылупился на свет божий очередной экземпляр «самопиарщик vulgaris». Он решил поэксплуатировать избитую даже самыми ленивыми думскими популистами, но от этого не стареющую автомобильную тематику.
Максим Строкер

Малоизвестный широкой публике помощник депутата и изготовитель «Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма» (что бы это ни значило) по имени Рахман Янсуков написал письмо главе комитета по госстроительству Госдумы Павлу Крашенинникову. Удивительно, но содержание письма какого-то помощника аж целому председателю комитета попало на ленты информационных агентств! Не иначе, помощник обладает неким ощутимым авторитетом. В нем предлагается ни больше ни меньше, а конфисковывать машины водителей, повторно замеченных в опасном вождении, со ссылкой на белорусский опыт изъятия транспорта у пьяных. Напомним, что сейчас статья 12.38 КоАП, карающее за «опасное вождение», предполагает наказание в виде 5000 рублей штрафа.

Предварительно сотрудник полиции должен обнаружить неоднократное совершение водителем одного или нескольких из следующих маневров: отказ уступить автомобилю, пользующемуся преимуществом, частые перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, необоснованное резкое торможение или препятствование обгону. Что характерно, видеофиксация всех этих безобразий совершенно не обязательна. То есть инспектор ДПС может выловить в потоке неаккуратно перестроившегося водителя и вменить ему «опасное вождение». Хотя бы, например, в случае, когда начальство ставит задачу привезти со смены не менее трех протоколов с опасным вождением — обычно так случается во время «тематических» месячников, рейдов и прочих подобных развлекательных мероприятий в утробе ГИБДД.

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По большому счету, любой недавно получивший «права» водитель — потенциальный кандидат в «опасные», причем, неоднократно — когда еще к нему придет шоферский опыт… В этом свете идея бизнес-патриота г-на Янсуков, чей трудовой опыт ограничивается преимущественно 13-летней карьерой помощника разных депутатов и сенаторов, выглядит несколько шизофренично и, казалось бы, не заслуживаtn серьезного внимания. Однако судя по сообщениям ТАСС, законотворческую потугу Рахмана Янсукова нашел интересной депутат от ЛДПР Андрей Свинцов. По его словам, во фракции «полностью разделяют такие инициативы. ЛДПР предлагала в качестве вариантов наказания ссылку или конфискацию транспортного средства как оружия совершения преступления, потому что нередко в результате таких действий страдают и даже гибнут люди».

Что, по большому счету, странно. Поскольку именно представители фракции ЛДПР, в отличие от большинства депутатов Госдумы, настаивали на внесении в законодательство видеофиксации «опасного вождения» в качестве обязательного условия применения соответсвующей статьи КоАП. То есть они раньше понимали опасность полицейских злоупотреблений в этой сфере, а теперь, получается, перестали и даже поддерживают откровенно популистское предложение ужесточить кару по статье 12.38 КоАП?

штрафы, ПДД, госдума, КоАП
16 марта 2017
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