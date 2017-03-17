Водители «Яндекс.Такси» перестанут спать за рулем

Как рассказал «Коммерсанту» представитель компании, такая электроника поможет выявить признаки усталости шофера, что поможет избежать риска попадания в ДТП. Причем система не просто предупредит рулевого о том, что было бы не лишним сделать перерыв, но еще и автоматически заблокирует прием заказов от клиентов.

В качестве альтернативы встроенному в авто оборудованию «Яндекс» рассматривает идею оснащения гаджетами самих водителей — не исключено, что последних обяжут носить специальные браслеты, которые смогут считывать электрокожное сопротивление, отслеживая тем самым снижение концентрации внимания.

Напомним, что недавно крупнейший сервис такси объявил войну полулегальным «бомбилам», оббирающим клиентов в столичных аэропортах — «Яндекс» намерен создать единую систему перевозок, работающую строго по фиксированным ценам.