Больше половины россиян не может сдать на «права» с первого раза

Согласно статистике ГИБДД в 2013—2015 годах экзамен по теории могли осилить с первого раза 52−53% обучающихся вождению, в то время как в 2016-м этот показатель составляет 34%. Испытания на площадке сдавались с первого раза в 65−72% случаев, а на улицах города — в 66−70%. Теперь эти показатели опустились на уровень 56% и 48% соответственно. Стоит также отметить, что в 2015 году водительское удостоверение получили 1,58 млн. россиян, а в 2016-м — 1,38 млн.

В ГИБДД считают, что сокращение количества сдавших экзамены на «права» с первого раза напрямую связано с низким качеством подготовки водителей в автошколах. А представители организаций, специализирующихся на обучении вождению, напротив, утверждают, что вина лежит на ГИБДД. В частности, одной из причин они называют неточности регламента МВД, сообщает «Коммерсантъ».