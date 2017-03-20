На Ставрополье сотрудники ДПС до смерти избили водителя

Инцидент произошел на улицах Пятигорска. 24-летний водитель BMW проигнорировал указание сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться. В результате полицейской погони инспекторам все же удалось поймать юного нарушителя — сотрудники ДПС повалили водителя на асфальт и начали избивать его ногами, о чем свидетельствует запись видеорегистратора.

Судебная медэкспертиза показала, что молодому человеку нанесли серьезные повреждения, среди которых — пробитое ребром легкое. Причиной смерти признали травму сердца и кровоизлияние в грудную клетку после ударов тупым предметом.

Как рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю, два инспектора ГИБДД отдела МВД РФ по городу Пятигорску обвиняются в убийстве молодого водителя, а командир и еще один инспектор подразделения — в превышении должностных полномочий. В настоящее время сотрудниками собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю проводится служебная проверка.