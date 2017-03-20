Скончался создатель «Нивы» Петр Прусов

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, Петр Прусов пришел на Волжский автомобильный завод в Тольятти сразу после окончания института в 1970 году. Он начал карьеру в качестве обычного инженера-конструктора, а двумя годами позже его назначили ведущим разработчиком проекта ВАЗ-2121 «Нива». С 1998 по 2003 год Петр Михайлович занимал должность главного конструктора предприятия — он принимал активное участие в разработке ВАЗ 1111 «Ока», ВАЗ 2110 и Samara 2, ВАЗ 2123, модели Kalina, а также ряда концепт-каров.

В марте 2003-го легендарный инженер оставил пост главного конструктора в связи с выходом на пенсию, но продолжил трудиться на предприятии. В феврале нынешнего года Петр Михайлович был назначен советником вице-президента по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ».

— Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 «Нива», которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Весь коллектив АВТОВАЗа глубоко скорбит об этой потере, — заявил глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор.