Toyota отметила лучшие рисунки своих автомобилей

Победителями художественного конкурса «Автомобиль мечты» стали 18 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Авторы девяти лучших рисунков, занявшие призовые места в каждой из возрастных категорий, получили возможность принять участие в финальном туре конкурса, который пройдет летом в Японии.

В состав экспертного жюри вошли знаменитый автомобильный дизайнер Владимир Пирожков, художник-мультипликатор Игорь Олейников, автомобильный эксперт Александр Пикуленко, легендарный путешественник и художник Федор Конюхов, главный редактор Дети.Mail.ru Ольга Чернова и генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян. А председателем жюри выступил Хидэнори Одзаки — президент ООО «Тойота Мотор».

Юные гости праздника «Город мечты» после награждения опробовали на себе различные профессии в «КидБурге», изучили устройство автомобильного двигателя, под руководством наставников поменяли колеса, а также получили свои первые водительские «права».