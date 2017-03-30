Как банки «разводят» автовладельцев на оплату несуществующих штрафов ГИБДД

Так, буквально вчера сразу от нескольких коллег по редакции стали поступать вопросы: «А как проверить штраф ГИБДД»? Оказывается банки, в которых они имеют счета, предложили им оплатить пришедшие штрафы ГИБДД. Причем все граждане в один голос утверждают, что никаких дорожных правонарушений в последнее время за собой не припоминают. Особенно удивился тот из них, чья личная машина уже который месяц стоит в гараже. Всеобщий интерес было решено удовлетворить с помощью официального сайта ГИБДД — gibdd.ru. Там, среди прочих, предусмотрен сервис проверки штрафов, которые числятся за машиной. Для этого достаточно ввести ее госномер и номер свидетельства о регистрации. Каково же было наше удивление, когда официальный гаишный сервис сообщил, что за указанными машинами никаких штрафов не числится. То есть вообще!

Хотя в некоторых сообщениях от банков (из первой пятерки на российском рынке, между прочим!) были указаны даже номера постановлений. Чтобы развлечь специально обученных сотрудников правоохранительных структур, которым по службе приходится читать эти строки, можем даже привести некоторые номера. Например, постановление 18 810 116 170 324 247 794 касается той самой машины, которая успешно продолжает зимовать в гараже. Но при этом как-то умудрилась заработать 500-рублевый штраф (банк предлагает пока оплатить 250 рублей, с 50-процентной скидкой за досрочность). Еще одно штрафное постановление, о котором ГИБДД видимо не подозревает, «стоит» 500 рублей — другой банк тоже любезно приводит номер: 32 250 061 170 155 855 007.