Четверг аварий: почему нельзя садиться за руль 6 апреля

Если «безопасность на дороге» для вас не пустые слова, вы понимаете, что не бывает дней, когда можно сесть за руль и ехать с закрытыми глазами — даже в самые спокойные дни на дорогах случаются аварии. Зачем нужны рекомендации, если внимательность и сосредоточенность требуются водителям каждый день? В своих прогнозах я сообщаю о тенденциях дня — кто и каким поведением может спровоцировать аварию или привести к возникновению внештатной ситуации на дорогах. Будьте прагматичными — просто возьмите данные советы на вооружение и проверьте «работают» ли они для вас.

3 апреля, понедельник — сегодняшний день провоцирует резкое агрессивное, несколько брутальное поведение на дороге. В этот понедельник можно и покупать, и продавать.

4 апреля, вторник — возможно ухудшение внимания у водителей. Будьте сдержанными в своих порывах, если появится желание обогнать, подрезать, наказать.

5 апреля, среда — по возможности откажитесь от поездок на длинные расстояния. Не очень хороший день для покупок и приобретений.

6 апреля, четверг — Самый аварийный и проблематичный день на этой неделе. Будьте внимательны и смотрите в оба. Бич водителей сегодня — замедленные реакции.

7 апреля, пятница — отличный день для приобретений, особенно крупных, все преференции сегодня на стороне покупателя.

8 апреля, суббота — ситуация на дороге спокойная, аварий меньше. Однако пешеходам следует быть внимательными как на дорогах, так и во дворах.

9 апреля, воскресенье — хороший день для начала путешествий и поездок на длинные расстояния. Воскресенье — самый «легкий» и безопасный день недели.