Выявлено 33 000 российских автомобилистов с противопоказаниями к вождению

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил изданию «Лента.ру», что «лиц, имеющих противопоказания к вождению, прокуроры требовали лишать водительских удостоверений и прекращать действие их права на управление транспортными средствами. Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению». По словам представителя ведомства, к настоящему времени уже 30 000 дел рассмотрены и требования прокуратуры судами удовлетворены.

Г-н Куренной отметил также, что только по одной Саратовской области в минувшем году было лишено водительских прав более 200 человек с противопоказаниями к вождению. Во многом их удалось выявить благодаря единой региональной базе данных наркозависимых лиц, созданной по инициативе прокуратуры.

А одним из самых громких дел подобного рода стало бессрочное аннулирование «прав» у стритрейсерши Мара Багдасарян, у которой врачи зафиксировали эпилепсию. Правда, произошло это случайно — защитники уличной гонщицы явно перестарались, выгораживая свою подопечную. И вот тут возникает вопрос, сколько еще эпилептиков, слабовидящих, плохо слышащих и других болезных граждан, которым за руль нельзя садиться ни при каких условиях, все-таки ездят по нашим дорогам. Ведь это не наркоманы, коих при должном старании «вычислить» довольно просто. Но что делает государство в этом направлении, совершенно непонятно.