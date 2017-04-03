«Золотой» внук бывшего хабаровского губернатора оказался злостным стритрейсером

Стало из 23-летний сын миллиардера и внук экс-главы Хабаровского края 22-летний Игорь Ишаев оказался злостным нарушителем ПДД. По данным газета.ру, за прошлый год он оплатил штрафов на 160 000 рублей, а за 2017 уже «наездил» на 21 750 рублей — по «прейскуранту» КоАП. Напомним, что внимание СМИ к персоне этого мажора привлекло резонансное ДТП на МКАД, случившееся 15 марта. Тогда Игорь Ишаев за рулем своего Mercedes-Benz CLS на скорости свыше 200 км/ч устроил аварию, в которой разбил и свою машину, и еще пару — Kia Rio и Nissan. Причем, виноватым себя молодой человек не счел, объяснив что его «подрезали».

В отличие от скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, Ишаев-младшенткий не пытается, покрайней мере в соц-сетях, угрожать сотрудникам правопорядка и не затягивает в оплатой штрафов. Поэтому, скорее всего, этот золотой мальчик выйдет сухим из воды после той ававрии на МКАД и уж точно не окажется на скамье подсудимых из-за штрафов.