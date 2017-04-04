Госдума хочет бороться с авариями уроками этики

mk
На слушаниях в Госдуме депутаты предложили ввести в автошколах уроки «водительской этики» и лишать «прав» за непропуск экипажа скорой помощи.
Максим Строкер

У депутатов Госдумы, похоже, заканчиваются идеи на тему как еще ужесточить прямые кары для водителей и они вынуждены осваивать новую для себя материю — «морально-нравственные аспекты безопасности дорожного движения». Под таким названием четвертого апреля в Думе состоялись парламентские слушания. Истощение карательных запасов демонстрирует даже такое проверенное несколькими депутатскими созывами «месторождение» как тема «пьяного вождения». В этой сфере депутаты смогли лишь вяло порекомендовать правительству дополнительно «закрутить» гайки для пьяниц-рецидивистов и направлять их на принудительное лечение, хотя и эта тема уже не нова.

И даже выступление главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василия Пискарева, по сути представляло собой повторение уже многократно звучавшей инициативы: ввести в российское законодательство нормы пожизненного лишения водительских «прав»:

— Что касается повторного управления транспортного средства лицом, лишенным «прав», а также повторное управление транспортным средством лицом, которое ранее привлекалось к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Они должны нести наказание вплоть до пожизненного лишения права управления транспортным средством", — заявил депутат в ходе слушаний.

er-duma.ru

Гораздо более перспективно выглядит другая идея г-на Пискарева. Он предлагает ввести в программу обучения в автошколах изучение «этики и культуры вождения». И проверять познания кандидатов в водители в этой области на экзаменах в ГИБДД. Практическая бесполезность идеи так и бросается в глаза (к тому же, появление новой дисциплины в программах автошкольного образования неминуемо приведет к удорожанию и без того недешевого обучения). Нормальный водитель и без того ведет себя культурно на дороге, а отморозку или просто быдлану по жизни все эти «уроки этики» — как до одного места. За нарушения ПДД, знание которых тоже проверяют на экзаменах в ГИБДД, как звестно, предусмотрены наказания — целая 12-я глава КоАП, по которой ежегодно полиция выписывает десятки миллионов протоколов за нарушения Правил — в среднем, по 1,5−2 нарушения на каждого российского автолюбителя.

А за нарушения «культуры и этики» на дороге никаких наказаний не предусматривается. Поэтому заранее можно сказать, что плевать на эти нормы будут все и каждый. Выходит, что целый товарищ начальник комитета Госдумы какую-то глупость сморозил? Это вряд ли: в депутаты дураков не набирают. Скорее всего народный избранник смотрит в будущее: собственным горбом, так сказать, создает поле непаханное для будущей законотворческой работы. Ведь кому как не ему со товарищи потом придумывать поправки в КоАП с кучей штрафов для водителей за «нарушения этики и культуры вождения». Гениальная двухходовочка, согласитесь!

macdigger.ru

По сравнению со столь глобальным заделом на депутатскую перспективу меркнет даже попахивающее конъюнктурщиной предложение вице-спикера нижней палаты Ирины Яровая и главы комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова ввести в КоАП наказание «за непредоставление преимущества в движении машинам скорой помощи, если это повлекло неоказание или несвоевременное оказание медпомощи» штраф в 30 000 рублей и лишение водительских «прав» на 1,5−2 года — словно за езду в пьяном виде.

На столь сюрреалистическом фоне единственным более-менее приближенным к реальной борьбе с правонарушениями на дорогах выглядит заявление первого замглавы МВД Александра Горового. В ходе думских слушаний он сообщил, что министерство подготовило и вот-вот внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, дающий возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе любительских видеозаписей и фотографий, сделанных с помощью мобильных гаджетов. «Стучать» на сограждан полиции можно будет через сайт госуслуг.

штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, госдума, КоАП, ГИБДД
4 апреля 2017
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