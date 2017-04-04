Госдума хочет бороться с авариями уроками этики

У депутатов Госдумы, похоже, заканчиваются идеи на тему как еще ужесточить прямые кары для водителей и они вынуждены осваивать новую для себя материю — «морально-нравственные аспекты безопасности дорожного движения». Под таким названием четвертого апреля в Думе состоялись парламентские слушания. Истощение карательных запасов демонстрирует даже такое проверенное несколькими депутатскими созывами «месторождение» как тема «пьяного вождения». В этой сфере депутаты смогли лишь вяло порекомендовать правительству дополнительно «закрутить» гайки для пьяниц-рецидивистов и направлять их на принудительное лечение, хотя и эта тема уже не нова.

И даже выступление главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василия Пискарева, по сути представляло собой повторение уже многократно звучавшей инициативы: ввести в российское законодательство нормы пожизненного лишения водительских «прав»:

— Что касается повторного управления транспортного средства лицом, лишенным «прав», а также повторное управление транспортным средством лицом, которое ранее привлекалось к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Они должны нести наказание вплоть до пожизненного лишения права управления транспортным средством", — заявил депутат в ходе слушаний.