Водителей Петербурга просят не нагнетать нервозную обстановку на дорогах после теракта 3 апреля

Так, в соцсетях появились призывы почтить память погибших и пострадавших в теракте автопробегом по Петербургу. Организаторы акции хотят или собрать большую автоколонну и проехать по определенному маршруту, или остановиться в определенное время с работающим клаксоном, в какой бы точке города водитель не оказался.

В связи с этим региональная общественная организация автомобилистов «СПБ.АВТО» обратилась к водителям с просьбой «соблюдать спокойствие и не нагнетать и без того нервозную обстановку на дорогах». В обращении так же подчеркивается, что «не стоит культивировать и поощрять заторы и ограничения движения в такой непростой для транспортной системы города ситуации» и по возможности вообще не пользоваться лишний раз личным транспортом, чтобы не затруднять работу общественного:

— Просим вас воздержаться от участия в подобных мероприятиях и распространения информации о них, — говорится в обращении общественников. — Жители города вчера и сегодня уже доказали свое единство, бескорыстно перевозя пассажиров, принося цветы к месту трагедии, оказывая помощь и выручая друг друга…

Кроме того, участников подобного автопробега, если он не будет согласован с властями, могут привлечь к ответственности, предусмотренной российским законодательством, и за участие, и за организацию массового публичного мероприятия, проводимого с нарушением установленного порядка.