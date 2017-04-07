В России стали платить меньше штрафов

Как сообщили «Известия», специально для них крупнейшие кредитные организации страны подготовили информацию об оплате, проведенной через удаленные каналы банковского обслуживания. Так, «Русский стандарт» проанализировал платежи 226 тысяч клиентов и выяснил, что средняя сумма «чека» сократилась на 31% - если в 2015 году она составляла 1092 рубля, но в 2016-м — всего 758 рублей. Это, естественно, связано с желанием граждан сэкономить свои кровные, получив 50-процентную скидку за оперативную оплату штрафа.

Сходая динамика наблюдается и экспертами ВТБ24. Общее количество проведенных операций в интернет- и мобильном банке превысило 130 тысяч, а объем — 300 млн. рублей. При этом 70% нарушителей успели воспользоваться скидкой.

Однако снижение среднего размера платежа объясняется не только возможностью получения дисконта при своевременной оплате. По данным Финансового университета при правительстве РФ широкое использование автоматизированных систем фиксации заставляют многих водителей строже соблюдать скоростной режим.

Напомним, что получить 50-процентрую скидку можно при оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении нарушителя к административной ответственности.