В Москве покажут машины из фильма «Форсаж»

Любопытное мероприятие решил провести Яндекс, решив познакомить жителей Москвы с машинами из бесконечного боевика «Форсаж». Известно, что в нем снимались 59 моделей машин. Из них как минимум 45 продаются в России. В частности суперкар Bugatti EB Veyron и прочие. Продемонстрировать их всех Яндексу не удалось: договориться о предоставлении машин удалось лишь с владельцами Nissan 350z, Nissan Skyline GTR r34, Mitsubishi Eclipse III, Toyota Supra, Plymouth Road Runner и Dodge Charger II — почти на таком ездил в фильме герой Вин Дизеля.